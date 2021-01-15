Названы самые продаваемые процессоры для компьютеров в России 

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Издание 3DNews со ссылкой на данные Яндекс. Маркета назвало самые продаваемые процессоры для компьютеров в России . В конце 2020 года в стране выросла популярность моделей Intel Comet Lake и AMD Vermeer (Zen 3).

Как пишет 3DNews, бОльшая доля рынка процессоров в России в декабре принадлежала AMD — 55,6%. Тем не менее, Intel удалось нарастить свой кусок пирога благодаря выпуску серии Comet Lake.

Яндекс. Маркет

Самым популярным процессором Intel за указанный период был шестиядерный Core i5-10400F. Среди AMD — шестиядерный Ryzen 5 3600, он же лидер рынка в целом.

Яндекс. Маркет

Что касается флагманской модели Intel Comet Lake — Core i9-10900K, то её готовы купить только 1,5% пользователей Яндекс. Маркета.

Яндекс. Маркет

Любопытен интерес пользователей к старым процессорам AMD. Например, Ryzen 7 2700 и Ryzen 5 2600, выпущенные в 2018 году, до сих пор входят в топ-5 самых продаваемых моделей. Для процессоров Intel такое нехарактерно.