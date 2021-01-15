«Хаббл» обнаружил следы космической катастрофы 

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел газовые струи, расходящиеся от места взрыва сверхновой в галактике-спутнике Млечного Пути. Изучив форму, скорость и направление движения выброшенных сгустков, ученые восстановили место и время самого взрыва. Свет от него должен был достичь Земли 1700 лет назад. Информация размещена на официальном сайте проекта "Хаббл".

Исследователи используют изображения остатков сверхновых, чтобы восстановить цепочку древних космических событий. Космический телескоп НАСА Европейского космического агентства "Хаббл" заснял остаток сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенный примерно в 200 тысячах световых лет от нас.

Взорвавшаяся звезда принадлежит Малому Магелланову Облаку — галактике-спутнику Млечного Пути. На снимке "Хаббла" газовые струи, окрашенные в синий цвет, движутся по направлению к Земле, а показанные красным — удаляются от нас. Средняя скорость движения газовых сгустков, по оценкам ученых, составляет 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться от Земли до Луны и обратно за 15 минут.

Струи сложены ионизированным кислородом, который ярко светится в видимом свете. Исследователи по архивам снимков "Хаббла" отследили в обратном направлении движение 22 наиболее крупных сгустков и нашли место предполагаемого взрыва. С учетом текущей скорости движения сгустков и возможности их замедления при прохождении через межзвездный материал, ученые вычислили возраст сверхновой.

Согласно уточненным данным, свет от этого взрыва пришел на Землю 1700 лет назад, во время упадка Римской империи, но видеть его могли только жители южного полушария Земли. К сожалению, никаких известных записей об этом грандиозном космическом событии нет. Ранее считали, что взрыв сверхновой 1E 0102.2-7219 произошел в интервале между 2000 и 1000 лет назад. Новый анализ дает более точную дату.

Авторы также оценили скорость предполагаемой нейтронной звезды — раздробленного ядра сверхновой, которое было выброшено при взрыве. По оценкам исследователей, она должна двигаться со скоростью более трех миллионов километров в час от центра взрыва, чтобы достичь своего текущего местоположения.