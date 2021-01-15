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NASA сдалось в своих попытках пробурить поверхность Марса 

Популярная механика 3 часа назад
NASA сдалось в своих попытках пробурить поверхность Марса
Фото: NASA
NASA решило не продолжать миссию InSight по бурению поверхности Марса, так как почти два года аппарат никак не может продвинуться в этом деле.
Иногда не стоит мучиться и пытаться сделать невозможное, особенно, когда речь идет о других планетах.
Буровая система, получившая название «Крот», с февраля 2019 года пытается проникнуть под поверхность Марса, но постоянно терпит неудачи. Изначально предполагалось, что «Крот» сможет сделать скважину в 5 метров для установки термического зонда. Это помогло бы ученым лучше понять эволюцию и геологию Марса, однако на данный момент система не смогла продвинуться даже на полметра. Главная проблема заключается в типе почве. Грунт на месте бурения сильно отличается от того, с которым ранее работало космическое агентство. После того, как ковш «крота» несколько раз застревал, натыкаясь на особенно твердые элементы, ученые стали прибегать к грубой силе.
Роботизированная рука аппарата InSight начала периодически стучать по ковшу, чтобы тот мог углубляться в землю, однако все безуспешно. Последние 500 ударов были сделаны 9 января, после этого NASA решило сдаться.

«Мы дали ему [аппарату] все, что у нас есть, но Марс и наш героический «Крот» не могут «быть вместе»», — сказал Тилман Спон, один из создателей прибора. «К счастью, мы получили опыт, который принесет пользу будущим миссиям, пытающимся бурить на Марсе».

Однако для самой посадочной станции InSight это еще не конец. В начале 2021 года NASA заявило о продлении миссии до декабря 2022 года. Аппарат продолжит изучать строение Марса и процессов, протекающих внутри планеты.
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Наука и техника , Роскосмос , NASA
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