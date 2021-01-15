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Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания из-за экологических проблем. В этом уверены авторы нового исследования. Результаты работы опубликованы в научном журнале Frontiers in Conservation Science.
В ходе исследования коллектив из 17 ведущих экологов и климатологов мира скорректировал прогнозы о грядущей климатической и техногенной катастрофе, изучив порядка 150 трудов ведущих университетов планеты об изменении окружающей среды.
Выяснилось, что условия окружающего мира стали гораздо опаснее, чем предполагалось ранее. В частности, как ожидают ученые, в течение следующих нескольких десятилетий под угрозой исчезновения будут находиться около 20% всех существующих видов.

«То, что мы уже находимся на пути шестого крупного вымирания, теперь научно неоспоримо», — подчеркивается в материалах работы.

По словам профессора Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии, «масштаб угрозы биосфере и всем ее формам жизни так велик», что люди до сих пор не могут осознать всю глубину существующих проблем, включая даже хорошо информированных экспертов.
В качестве причин сложившейся ситуации авторы работы называют деградацию почв из-за продолжающегося роста популяции человека, увеличение производств синтетических соединений и опасных одноразовых пластиков, усугубляющих растущую токсичность земли.
В качестве возможных способов решения проблем исследователи видят отказ от идеи постоянного экономического роста, правильную оценку внешних факторов окружающей среды, сокращение использования ископаемых видов топлива и ограничение корпоративного лоббирования.
В ином случае жителей Земли ждет «ужасное будущее массового вымирания, всеобщего ухудшения здоровья и других потрясений, вызываемых нарушением климата», предупреждают экологи.
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Наука и техника , Видео
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