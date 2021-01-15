Над Иркутском взорвался метеорит 

Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
"Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких "космических пришельцев".