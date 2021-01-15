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Над Иркутском взорвался метеорит 

РИА Новости 29 минут назад
Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

"Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких "космических пришельцев".
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Наука и техника , Видео , Сергей Язев , РИА Новости
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