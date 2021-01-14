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В работе сети «ВКонтакте» зафиксирован сбой 

ИА Regnum 23 минуты назад
В работе сети «ВКонтакте» зафиксирован сбой
Фото: ТАСС
Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с неполадками в функционировании социальной сети, сообщает 14 января интернет-портал Downdetector, отслеживающий сбои и нештатные ситуации популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, сбои начались около 21:08 мск. Почти половина пользователей столкнулась с проблемой при загрузке ВК, при доставке сообщений, а также со сбоями при попытке войти в свой аккаунт.
О сбоях сообщили пользователи, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Уфе и других российских городах.
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