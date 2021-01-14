Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» 

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Доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter был ограничен, в настоящее время причины изучаются, заявили в Российском фонде прямых инвестиций

При попытке зайти на страницу аккаунта вакцины пользователь видит сообщение о том, что действие учётной записи временно ограничено.

«Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учётной записи выполнялись необычные действия», — говорится в сообщении.

Чтобы продолжить просмотр страницы, нужно нажать на кнопку «Да, посмотреть профиль».