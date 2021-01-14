Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Испании найдена загадочная картина возрастом 11700 лет 

Российская Газета 58 минут назад
В Испании нашли загадочную картину возрастом 11700 лет
Фото: iStock
Испанские археологи при проведении раскопок в пещере Coves del Fem, расположенной в восточной провинции Таррагона, регион Каталония, обнаружили загадочную доисторическую "доску" каменного века с выгравированными на ней изображениями животных.
Как сообщает The Tennessee Tribune, артефакт был найден прошлым летом, но только сейчас эксперты решились рассказать о находке. Она порядком озадачила экспертов, так как ранее ничего подобного здесь не находили.
Возраст артефакта, по предварительным оценкам, составляет как минимум 11700 лет. Он был найден в какой-то степени случайно. Упомянутая выше пещера является археологическим памятником. Она пострадала во время наводнения, и специалисты Археологического музея Каталонии пытались ликвидировать ущерб.
Находка задала ученым сразу несколько загадок. Во-первых, она оказалась гораздо старше самых древних следов человека, найденных в этой пещере. Во-вторых, артефакт украшен шестью изображениями животных.
Двух из них экспертам идентифицировать пока не удалось. Два животных оказались детально прорисованными оленями, самцом и самкой. Оставшиеся два изображения представляют собой рисунки коз или коров — их достоверного толкования тоже пока нет. Нет пока у ученых и объяснения функциональной роли символов, выгравированных на камне.

"Археологи искали каменные инструменты и поэтому осматривали все камни, расположенные в этой пещере, — говорит профессор Пике Уэрта из Автономного университета Барселоны. — Мы знали, что люди, жившие в пещере между 6000 и 4500 годами до нашей эры, использовали камни для изготовления инструментов. Поэтому мы всегда проверяем камни, но мы не ожидали такого открытия. Гравюры на каменной "доске" стали для нас огромным сюрпризом".

Предмет имеет овальную форму, его длина составляет чуть менее 18 сантиметров, а ширина — около 13 сантиметров. Изображения были созданы с помощью очень острого кремня. Художник или художники смогли прорисовать даже анатомические детали, такие как глаза, уши, нос, рога и мех.
Археологи считают, что возраст предмета может достигать и 15 тысяч лет и что он относится к концу эпохи палеолита. В этот период в основном использовались каменные орудия труда.
Ученые уверены, что изображения на камне были выгравированы не тем обществом, следы которого были найдены в пещере по время предыдущих исследований. Уж слишком разным оказался стиль, не говоря уже о возрасте.
Поэтому происхождение загадочного артефакта до сих пор не установлено. Специалисты рассматривают несколько возможных версий. Согласно одной из них, камень мог быть принесен в пещеру в древности рекой из другого места.
По другой версии, артефакт тысячелетиями лежал в земле внутри пещеры, пока около 5000-6000 тысяч лет назад его не откопал кто-то из новой общины и не переложил на другое место.
Эксперты все еще изучают это древнее произведение искусства. Но пока они не могут даже сказать, были ли выполнены рисунки одним человеком и были ли они созданы в один и тот же момент времени. Не исключено, что рисунки создавались в течение длительного периода времени, поскольку некоторые животные выгравированы друг над другом.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Российская Газета: последние новости
Открыта "суперземля" времен сотворения Вселенной Открыта "суперземля" времен сотворения Вселенной Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом Почему жители итальянского острова не заражаются коронавирусом Почему жители итальянского острова не заражаются коронавирусом
Комментарии 2
Наука и техника , Испания , Каталония , Таррагона
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение