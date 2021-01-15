В Windows 10 найдена серьезная ошибка

Она способна моментально вывести из строя всю файловую систему

Некий специалист по информационной безопасности по имени Джонас рассказал в Twitter пользователям всего мира, что в он нашел в операционной системе Windows 10 уязвимость, которая может сразу вывести из строя всю файловую систему компьютера. Об этом сообщает интернет-издание «Что происходит».

По уверениям «Джонаса», система NTFS компьютера уничтожается в случае, если особенным способом получить доступ к атрибуту NTFS$i30. Атрибуты этого индекса связаны с содержанием списка файлов и подпапок каталога компьютера.

В связи с эти злоумышленники могут просто ввести в командной строке команду из нескольких символов. Операционная система ее выполнит и предложит пользователю перезагрузку компьютера, чтобы восстановить поврежденные записи и исправить диск. При этом функция доступна любому даже удаленному пользователю.