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Москва

В операционной системе Windows 10 найдена серьезная ошибка 

Вести Подмосковья и ещё 6 1 час назад
В Windows 10 найдена серьезная ошибка
Фото: открытые источники
Она способна моментально вывести из строя всю файловую систему
Некий специалист по информационной безопасности по имени Джонас рассказал в Twitter пользователям всего мира, что в он нашел в операционной системе Windows 10 уязвимость, которая может сразу вывести из строя всю файловую систему компьютера. Об этом сообщает интернет-издание «Что происходит».
По уверениям «Джонаса», система NTFS компьютера уничтожается в случае, если особенным способом получить доступ к атрибуту NTFS$i30. Атрибуты этого индекса связаны с содержанием списка файлов и подпапок каталога компьютера.
В связи с эти злоумышленники могут просто ввести в командной строке команду из нескольких символов. Операционная система ее выполнит и предложит пользователю перезагрузку компьютера, чтобы восстановить поврежденные записи и исправить диск. При этом функция доступна любому даже удаленному пользователю.
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