Астрономы измерили темноту космоса

Автоматическая станция New Horizons измерила темноту космического пространства , обнаружив, что оно гораздо темнее, чем предполагалось ранее.

Полученные результаты объясняются тем, что аппарат оказался на расстоянии более 6,4 миллиарда км от Земли — дальше всех объектов, созданных человеком. В частности, окружающее небо, снимки которого сделал New Horizons после облета Плутона в 2015 году и объекта пояса Койпера Аррокот в 2019 году, оказалось в 10 раз темнее того, которое фиксирует телескоп «Хаббл».

Как поясняют ученые, внутренняя часть Солнечной системы полна пылинок, улавливающих солнечный свет, поэтому более правдивый расклад можно получить с помощью зондов, находящихся максимально далеко в космосе, следует из статьи, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal.

Тот же эффект могут заметить и люди на Земли, когда наблюдают за ночным небом: за городом, подальше от светового загрязнения, можно разглядеть звезды действительно хорошо.

Новая оценка космического оптического фона позволила астрономам Института исследований космоса скорректировать предполагаемые данные о количестве существующих галактик.

«Космический микроволновый фон говорит нам о первых 450 000 лет после Большого взрыва, тогда как космический оптический фон говорит нам кое-что о сумме всех звезд, которые когда-либо формировались с тех пор», — пояснил ведущий автор исследования Марк Постман.

Он подчеркнул, что новые данные позволяют говорить о существовании нескольких сотен миллиардов гравитационно-связанных систем во Вселенной против двух триллионов, как считалось ранее.