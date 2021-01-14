Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

NASA запишет звуки Марса при помощи нового марсохода 

Ferra.ru 21 минуту назад
NASA запишет звуки Марса при помощи нового марсохода
Фото: Ferra.ru
Чуть больше чем через месяц NASA посадит новый марсоход Perseverance на поверхность Красной планеты. И именно с помощью данного ровера космическое агентство намерено сделать новые записи звуков Марса.
По словам представителей NASA, как только аппарат коснётся поверхности планеты, оно начнёт записывать происходящее вокруг при помощи микрофона, названного EDL, пишет SlashGear. Само космическое агентство описывает записывающее устройство как обычный серийный микрофон, просто имеющий специальную защиту от попадания пыли внутри.
Отметим, что ранее Perseverance уже посылал на Землю звуки, «собранные» во время нахождения за пределами нашей планеты. Так, по пути на Марс, ровер уже воспользовался встроенным микрофон, запечатлев то, как звучит открытый космос.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Ferra.ru: последние новости
Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц "ВКонтакте" Россиян предупредили о новой схеме взлома страниц "ВКонтакте" Учёные выяснили, почему мух так сложно поймать Учёные выяснили, почему мух так сложно поймать Найден способ зарядить телефон с помощью горячей воды Найден способ зарядить телефон с помощью горячей воды
Наука и техника , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение