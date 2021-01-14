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РФ отправит к МКС корабль, названный в честь Юрия Гагарина 

News.ru 43 минуты назад
Россия отправит к МКС названный в честь Гагарина корабль
Фото: Роскосмос/facebook.com
РФ в 2021 году отправит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль серии «Союз». Аппарат назвали в честь первого космонавта Земли — Юрия Гагарина. Об этом говорится в утверждённом вице-премьером РФ Юрием Борисовым плане.
Документы содержат перечень главных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полёта Гагарина на орбиту, передаёт РИА Новости со ссылкой на постановление. На 2021-й запланированы пуски трёх кораблей «Союз МС».
Ближайший старт должен состояться 9 апреля, передают «Аргументы и факты». Следующая экспедиция намечена на 5 октября, а 8 декабря к МКС отправится «Союз МС» с двумя туристами. Корабли долетят до станции за три часа.
Перед пересменкой экипажа МКС высоту её орбиты увеличат на 1,2 км. При этом двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» МКС, включат в 19:14 мск. Они должны проработать 418,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.
Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время корпорация «Энергия» разрабатывает новую орбитальную станцию с неограниченным сроком службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры её создания.
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Комментарии
Наука и техника , Юрий Гагарин , Юрий Борисов , РИА Новости , Аргументы и Факты
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