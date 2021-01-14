Температура океана побила рекорд в 2020 году 

Совсем недавно ученые назвали 2020 год самым жарким за всю историю наблюдений, а теперь исследователи обнаружили, что и температура поверхностной воды океана побила все рекорды! Даже несмотря на небольшое снижение глобальных выбросов СО2 из-за пандемии, температура воды в океане от поверхности до 2000 метров стала самой высокой с 1955 года.

Год закончился, а ученые продолжают подводить итоги 2020. Кажется, он был непростым для всех экосистем Земли.

Более 90% избыточного тепла, вызванного глобальным потеплением, поглощается океанами планеты. Однако ученые отмечают, что реакция океанов «слегка запоздалая», поэтому изменения температуры и солености воды будут сохраняться в течение нескольких десятилетий, даже если человечество сможет справиться с климатическим кризисом. Авторы новой работы говорят, что у людей еще есть время принять меры и сократить выбросы парниковых газов, но их исследование показывает, что уже сейчас океан переживает не лучшие времена.

В ходе своей работы исследователи рассчитали температуру и соленость океанов до 2000 метров. Они обнаружили, что в 2020 году верхние слои поглотили на 20 ЗДж больше, чем в 2019 году. Такое количество тепла может вскипятить 1,3 миллиарда чайников, каждый из которых содержит 1,5 литра воды. Конечно, сам океан закипеть не может, потому что он огромен, однако цифры впечатляют!

Исследование указало и на другие тревожные факторы изменения океана. Ученые сообщили о повышении солености океана и сильной стратификации (расслоение по плотности), все это происходит из-за того, что верхний слой воды нагревается быстрее, чем более глубокие. Оба изменения могут нанести ущерб хрупким водным экосистемам. Также авторы говорят и об опасности этих факторов для человека, более теплые океаны и атмосфера способствуют интенсивным дождям, возникновению штормов и ураганов, а также увеличивают риск наводнений.