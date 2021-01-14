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WhatsApp упростит обработку сообщений 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Очередное обновление мессенджера WhatsApp упростит работу пользователей с архивными сообщениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo. Новая функция уже тестируется.
Сегодня пользователям доступна функция «Архивировать» чат. Воспользовавшись ею, пользователь перестает получать сообщения, а диалог спускается в самый низ списка. Разработчики в настоящее время готовятся запустить новую функцию — «Прочитать позднее». В результате сообщения продолжат приходить пользователю, но без оповещений.
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При этом чат останется вверху списка, чтобы можно было в любой момент проверить в нем новую информацию. Известно, что возможность архивировать чат исчезнет.
Новую функцию тестируют на устройствах с операционной системой Android.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава мессенджера WhtsApp Уилл Кэткарт заверил, что несмотря на нововведения в политике конфиденциальности никто не может просматривать диалоги и прослушивать звонки пользователей. Недавно стало известно, что личные данные пользователей мессенджера будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp. На новость бурно отреагировали пользователи соцсетей.
Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки. Уилл Кэткарт, комментируя отзывы, заявил, что ни в WhatsApp, ни в Facebook по-прежнему не могут просматривать диалоги или прослушивать звонки, благодаря сквозному шифрованию. Он пояснил, что нововведение необходимо для того, чтобы «помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги».
Комментарии
Наука и техника , Видео , Уилл Кэткарт , Илон Маск , РИА Новости
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