Очередное обновление мессенджера WhatsApp упростит работу пользователей с архивными сообщениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo. Новая функция уже тестируется.

Сегодня пользователям доступна функция «Архивировать» чат. Воспользовавшись ею, пользователь перестает получать сообщения, а диалог спускается в самый низ списка. Разработчики в настоящее время готовятся запустить новую функцию — «Прочитать позднее». В результате сообщения продолжат приходить пользователю, но без оповещений.

При этом чат останется вверху списка, чтобы можно было в любой момент проверить в нем новую информацию. Известно, что возможность архивировать чат исчезнет.

Новую функцию тестируют на устройствах с операционной системой Android.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава мессенджера WhtsApp Уилл Кэткарт заверил, что несмотря на нововведения в политике конфиденциальности никто не может просматривать диалоги и прослушивать звонки пользователей. Недавно стало известно, что личные данные пользователей мессенджера будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp. На новость бурно отреагировали пользователи соцсетей.

Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки. Уилл Кэткарт, комментируя отзывы, заявил, что ни в WhatsApp, ни в Facebook по-прежнему не могут просматривать диалоги или прослушивать звонки, благодаря сквозному шифрованию. Он пояснил, что нововведение необходимо для того, чтобы «помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги».