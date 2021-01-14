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Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями 

РИА Новости 1 час назад
В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работы с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.
Функция получит название Read Later (Прочитать позднее) и придет на смену Archive (Архив). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.
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Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.
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Наука и техника , Видео , Илон Маск
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