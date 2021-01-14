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Москва

Смарт-часы с функцией скрытой съемки могут признать незаконными в России 

ТАСС 20 минут назад
Смарт-часы со скрытой съемкой могут признать незаконными
Фото: depositphotos.com
Смарт-часы могут быть признаны специальными техническими средствами, ввоз которых на территорию РФ ограничен, если их функционал позволяет осуществлять скрытую фото— и видеосъемку. Об этом говорится в ответном письме руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, опубликованном в Telegram-канале парламентария.
17 декабря Горелкин направил обращения директору ФСБ и главе ФТС с просьбой разъяснить, будет ли считаться законным ввоз в Россию и приобретение наручных часов со встроенными камерами.
Как напомнили в ФТС, к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся устройства, которым "намеренно приданы свойства", позволяющие скрытно собирать данные. При этом гаджет не считается "шпионским", если функции фото— и видеосъемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а также имеются "элементы индикации", отображающие режим съемки.

"Таким образом, по мнению ФТС России, возможность отнесения смарт-часов к категории специальных технических средств зависит от встроенного функционала и технических характеристик конкретной модели устройства. В случае если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен (в том числе путем оформления заказа на зарубежных интернет-площадках)", — разъяснили в ведомстве.

Горелкин в свою очередь отметил, что один и тот же производитель гаджетов может выпускать как легальные, так и нелегальные в России смарт-часы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следующей серии умных часов Apple Watch может появиться камера.
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Наука и техника , Антон Горелкин , Владимир Булавин , ФСБ , Госдума , Федеральная таможенная служба
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