Смарт-часы со скрытой съемкой могут признать незаконными

17 декабря Горелкин направил обращения директору ФСБ и главе ФТС с просьбой разъяснить, будет ли считаться законным ввоз в Россию и приобретение наручных часов со встроенными камерами.

Как напомнили в ФТС, к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся устройства, которым "намеренно приданы свойства", позволяющие скрытно собирать данные. При этом гаджет не считается "шпионским", если функции фото— и видеосъемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а также имеются "элементы индикации", отображающие режим съемки.

"Таким образом, по мнению ФТС России, возможность отнесения смарт-часов к категории специальных технических средств зависит от встроенного функционала и технических характеристик конкретной модели устройства. В случае если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен (в том числе путем оформления заказа на зарубежных интернет-площадках)", — разъяснили в ведомстве.

Горелкин в свою очередь отметил, что один и тот же производитель гаджетов может выпускать как легальные, так и нелегальные в России смарт-часы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следующей серии умных часов Apple Watch может появиться камера.