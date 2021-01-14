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Пользователям порекомендовали немедленно удалить несколько опасных приложений 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
Пользователям порекомендовали немедленно удалить ряд приложений
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash
Пользователям смартфонов назвали несколько опасных приложений, которые рекомендуется немедленно удалить с устройств. Их список публикует Forbes со ссылкой на специалистов по IT-безопасности из компании Check Point.
В список опасных приложений эксперты включили AppleProtect, Axgle, Buzz, Google Play Service, Idea Security, SecurIt, Service, Settings, wallpaper girls, Wifi Pasword Cracker. Отмечается, что, если пользователь попытается удалять вредоносное ПО, на экране появится предупреждение «Вы действительно хотите удалить все данные?».
По данным экспертов, все эти приложения могут быть носителями вредоносного трояна Rogue, который предоставляет злоумышленникам контроль над зараженным устройством и позволяет красть личные данные пользователей, в том числе фотографии, информацию о местоположении, контакты и переписку. Кроме того, с помощью трояна киберпреступники могут звонить и отправлять сообщения с телефонов жертв, делать снимки экрана, удалять файлы и устанавливать приложения. Rogue также предоставляет злоумышленникам доступ к микрофону и камере на зараженном устройстве.
Тем пользователям, которые обнаружили на своем телефоне одно из перечисленных приложений, порекомендовали немедленно удалить его, а затем установить надежный антивирус.
Ранее программисты Томми Миск (Tommy Mysk) и Талал Хадж Бакри (Talal Haj Bakry) раскрыли опасность популярных мессенджеров из-за одной функции, встроенной практически в каждое приложение. Программисты обратили внимание пользователей на угрозы, связанные с предварительным просмотром ссылок. Оказалось, что опасность заключается в том, что приложения часто сами открывают ссылку.
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Наука и техника , Интернет , Google , Forbes
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