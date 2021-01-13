Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Китайские астрономы открыли почти 600 высокоскоростных звёзд 

Свободная пресса 2 часа назад
Китайские астрономы открыли почти 600 высокоскоростных звёзд
Фото: globallookpress.com
Учёные из Китая на основе анализа данных, полученных при помощи телескопа LAMOST и европейского орбитального телескопа GAIA, открыла 591 высокоскоростную звезду.
Напомним, высокоскоростными называются звёзды с огромной пространственной скоростью, способных покинуть свою галактику.
Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», среди вновь открытых звёзд 43 могут избежать гравитационных ограничений Млечного Пути и в будущем улететь в межгалактическое пространство.
С момента открытия первой такой звезды, а произошло то в 2005 году, подобных космических тел было открыто более 550.
Благодаря новому открытию их число удвоилось. Это может помочь людям глубже понять ряд важных вопросов, связанных с галактической наукой, таких как среда вокруг чёрных дыр и структура Млечного Пути.
Кроме того, учёные проанализировали химические и кинематические свойства 591 высокоскоростной звезды и обнаружили, что они представляют собой звёзды внутреннего гало. По мнению астрономов, их низкая металличность указывает на то, что основная часть звездного гало образовалась в результате слияния и распада карликовых галактик.
Ранее сообщалось, что Китай пригласит больше учёных со всего мира присоединиться к исследованиям Луны, чтобы добиться больших научных результатов в этой области.
Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявил заместитель главы Государственного космического управления КНР (CNSA) У Яньхуа.
По его словам, Поднебесная будет активно запрашивать предложения о сотрудничестве в соответствии с положениями об управлении лунными образцами и данными.
Новости о китайской космонавтике, разработках и открытиях в области астрономии, традициях, событиях, истории и жизни в КНР читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Свободная пресса: последние новости
Байден делает первые шаги в Донбассе Байден делает первые шаги в Донбассе Водителя грузовика, протаранившего колонну с военными, арестовали Водителя грузовика, протаранившего колонну с военными, арестовали Под Хабаровском мужчину загрыз тигр Под Хабаровском мужчину загрыз тигр
Комментарии
Наука и техника , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение