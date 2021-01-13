Китайские астрономы открыли почти 600 высокоскоростных звёзд 

Учёные из Китая на основе анализа данных, полученных при помощи телескопа LAMOST и европейского орбитального телескопа GAIA, открыла 591 высокоскоростную звезду.

Напомним, высокоскоростными называются звёзды с огромной пространственной скоростью, способных покинуть свою галактику.

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», среди вновь открытых звёзд 43 могут избежать гравитационных ограничений Млечного Пути и в будущем улететь в межгалактическое пространство.

С момента открытия первой такой звезды, а произошло то в 2005 году, подобных космических тел было открыто более 550.

Благодаря новому открытию их число удвоилось. Это может помочь людям глубже понять ряд важных вопросов, связанных с галактической наукой, таких как среда вокруг чёрных дыр и структура Млечного Пути.

Кроме того, учёные проанализировали химические и кинематические свойства 591 высокоскоростной звезды и обнаружили, что они представляют собой звёзды внутреннего гало. По мнению астрономов, их низкая металличность указывает на то, что основная часть звездного гало образовалась в результате слияния и распада карликовых галактик.

Ранее сообщалось, что Китай пригласит больше учёных со всего мира присоединиться к исследованиям Луны, чтобы добиться больших научных результатов в этой области.

Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявил заместитель главы Государственного космического управления КНР (CNSA) У Яньхуа.

По его словам, Поднебесная будет активно запрашивать предложения о сотрудничестве в соответствии с положениями об управлении лунными образцами и данными.

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