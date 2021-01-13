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Бактериофаг смог убить одну из самых опасных супербактерий 

Популярная механика 3 часа назад
Бактериофаг смог убить одну из самых опасных супербактерий
Фото: Wikimedia
Исследователи обнаружили, что один из известных бактериофагов — вирусов, поражающих бактерий — способен справиться с организмом, который ответственен за каждый пятый случай инфекции в отделениях интенсивной терапии.
Многие бактерии со временем становятся устойчивыми к антибиотикам. Ученые выяснили, что восприимчивость к лекарственным средствам можно вернуть, если заразить микроорганизмы вирусами.
Больницы, а особенно отделения интенсивной терапии и хирургические отделения, кишат бактериями, некоторые из которых устойчивы сразу ко многим антибиотикам. Эти патогены называют супербактериями. Инфекции, которые они вызывают, трудно и дорого лечить, и зачастую даже после выздоровления у пациента наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем.
В новом исследовании авторы предложили новую стратегию борьбы с этими микроорганизмами. Ученые решили «натравить» на патогены бактериофагов — вирусов, которые заражают бактерии и безопасны для человека. С помощью такого метода исследователи пытались справиться с супербактерией Acinetobacter baumannii, которая ответственна за примерно 20% случаев инфекций в отделениях интенсивной терапии.
Ученые впервые показали интересную закономерность: при заражении фагами супербактерия постепенно приобретает к ним устойчивость, однако при этом становится восприимчивой к антибиотикам. Микроорганизм не в силах одинаково хорошо противостоять двум агентам, которые пытаются его убить, поэтому ему приходится выбирать между устойчивостью к антибиотикам и к фагам.
Авторы выяснили, что после заражения фагами Acinetobacter baumannii становится чувствительным по крайней мере к семи антибиотикам различных семейств. Несмотря на успех, авторам требуется еще множество экспериментов и испытаний, чтобы показать работоспособность технологии и возможность ее применения на практике. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Microbiology.
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