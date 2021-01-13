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В куске янтаря нашли жука-короеда возрастом 100 млн лет 

Мир24 34 минуты назад
В куске янтаря нашли жука-короеда возрастом 100 млн лет
Фото: George Poinar Jr., OSU
Ученые из Университета штата Орегон, изучая фрагмент янтаря возрастом 100 миллионов лет, заметили внутри необычное существо. Внешне оно напоминало небольшую щетку. Исследования показали, что это жук-короед, причем неизвестного науке рода и вида, сообщает Biosis: Biological Systems.
Древнему существу присвоили имя Stegastochlidus saraemcheana. Янтарь с его телом обнаружили в долине Хуконг на севере Мьянмы.
Этот жук должен был проводить все время среди мхов, лишайников и грибов, прикрепленных к стволам деревьев, или на лесной подстилке. Его внешность обеспечивала ему прекрасную маскировку.
Длина жука не превышала 4,2 мм, но его тело вмещало около 100 шиповидных структур: как на спине, так и на голове. Очевидно, они помогали ему сливаться с поверхностью.
В янтаре сохранилось несколько грибковых спор, прикрепленных к внешней поверхности жука. Они подтверждают тесную связь этого вида с грибами. Также жук мог вести хищный образ жизни и охотиться на других беспозвоночных — на это указывает строение его ротовой полости.
Кроме того, ученые нашли двух вцепившихся в жука паразитических клещей. Очевидно, они попытались напасть на жертву, но попали в ловушку из смолы и застыли на 100 миллионов лет.
Ранее сообщалось, что биологи нашли цветок возрастом 100 миллионов лет. Его диаметр не превышает 2 мм.
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Наука и техника , Бирма
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