В куске янтаря нашли жука-короеда возрастом 100 млн лет 

Ученые из Университета штата Орегон, изучая фрагмент янтаря возрастом 100 миллионов лет, заметили внутри необычное существо. Внешне оно напоминало небольшую щетку. Исследования показали, что это жук-короед, причем неизвестного науке рода и вида, сообщает Biosis: Biological Systems.

Древнему существу присвоили имя Stegastochlidus saraemcheana. Янтарь с его телом обнаружили в долине Хуконг на севере Мьянмы

Этот жук должен был проводить все время среди мхов, лишайников и грибов, прикрепленных к стволам деревьев, или на лесной подстилке. Его внешность обеспечивала ему прекрасную маскировку.

Длина жука не превышала 4,2 мм, но его тело вмещало около 100 шиповидных структур: как на спине, так и на голове. Очевидно, они помогали ему сливаться с поверхностью.

В янтаре сохранилось несколько грибковых спор, прикрепленных к внешней поверхности жука. Они подтверждают тесную связь этого вида с грибами. Также жук мог вести хищный образ жизни и охотиться на других беспозвоночных — на это указывает строение его ротовой полости.

Кроме того, ученые нашли двух вцепившихся в жука паразитических клещей. Очевидно, они попытались напасть на жертву, но попали в ловушку из смолы и застыли на 100 миллионов лет.