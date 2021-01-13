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РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере
Фото: Родион Журавлёв с сайта Pixabay
Совет по космосу РАН намерен создать междисциплинарную комиссию «Астрофосфин» под эгидой Астробиологического Совета при президиуме РАН для поиска жизни на Венере.
Как сообщает «Интерфакс», специалисты должны будут изучить планету на предмет наличия на ней фосфина как потенциального биомаркера.
РАН предложила отложить создание ракеты для полета на Луну
Совет заявил о необходимости проведения таких экспериментов на индийском космическом аппарате «Venus Orbiter Mission», запуск которого запланирован на 2024 год, и в российской программе «Венера-Д», передает РЕН ТВ.
Фосфин — бесцветный газ, который в земных условиях выделяют некоторые бактерии.
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Наука и техника , РАН , РЕН ТВ
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