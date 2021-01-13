РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере 

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Совет по космосу РАН намерен создать междисциплинарную комиссию «Астрофосфин» под эгидой Астробиологического Совета при президиуме РАН для поиска жизни на Венере.

Как сообщает «Интерфакс», специалисты должны будут изучить планету на предмет наличия на ней фосфина как потенциального биомаркера.

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Совет заявил о необходимости проведения таких экспериментов на индийском космическом аппарате «Venus Orbiter Mission», запуск которого запланирован на 2024 год, и в российской программе «Венера-Д», передает РЕН ТВ.

Фосфин — бесцветный газ, который в земных условиях выделяют некоторые бактерии.