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В РАН рекомендовали отложить создание ракеты для полёта на Луну 

RT на русском 1 час назад
В РАН рекомендовали отложить создание ракеты для полёта на Луну
Фото: © Сергей Казак/ТАСС
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендует отложить создание сверхтяжёлой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну. Об этом говорится в решении совета.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, руководству РАН и «Роскосмосу» рекомендовано обратиться к президенту с предложением «в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на более поздний срок».
При создании ракеты предлагается использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
В декабре стало известно, что проект российской сверхтяжёлой ракеты «Енисей» будет пересмотрен, вместо нынешних технологий используют новые решения.
Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года (ранее в соответствии с президентским указом ракета должна была быть собрана к 2028 году).
Летом сообщалось, что Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность.
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Наука и техника , Роскосмос , РАН , РИА Новости
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