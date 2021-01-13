Ученые предсказали человечеству массовое вымирание

Если в ближайшее время не будут приняты масштабные экологические меры, то человечество обречено на вымирание, заявили члены международной команды ученых, выводы которых опубликованы в издании Frontiers in Conservation Science.

Австралии и Исследование провели 17 ученых из разных стран мира, в том числе из США Мексики . По их мнению, главная причина будущих катаклизмов — нарушение климата.

Эксперты уверены, что человечество ждет не только зашкаливающий уровень смертности, но и общее ухудшение здоровья, новые пандемии, массовые миграции, войны за ресурсы. Угрозе можно противостоять, но человек сегодня ничего не предпринимает, говорится в статье.

Решение проблемы должно включать в себя комплекс мер, заявили специалисты. Ограничение использования пластика и снижение количества авиаперелетов к существенным результатам не приведут. Необходимо в корне менять принципы образования и равенства, а также отказаться от экономической гонки, ограничить эксплуатацию ископаемого топлива, уверены ученые.