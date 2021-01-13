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Человечеству предсказали массовое вымирание 

Павел Тиунов 1 час назад
Ученые предсказали человечеству массовое вымирание
Фото: ТАСС
Если в ближайшее время не будут приняты масштабные экологические меры, то человечество обречено на вымирание, заявили члены международной команды ученых, выводы которых опубликованы в издании Frontiers in Conservation Science.
Исследование провели 17 ученых из разных стран мира, в том числе из США, Австралии и Мексики. По их мнению, главная причина будущих катаклизмов — нарушение климата.
Эксперты уверены, что человечество ждет не только зашкаливающий уровень смертности, но и общее ухудшение здоровья, новые пандемии, массовые миграции, войны за ресурсы. Угрозе можно противостоять, но человек сегодня ничего не предпринимает, говорится в статье.
Решение проблемы должно включать в себя комплекс мер, заявили специалисты. Ограничение использования пластика и снижение количества авиаперелетов к существенным результатам не приведут. Необходимо в корне менять принципы образования и равенства, а также отказаться от экономической гонки, ограничить эксплуатацию ископаемого топлива, уверены ученые.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Земле предсказали гибель от Солнца. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что в настоящее время Солнце находится на экваторе своей жизни. Оно прожило около 4,5 миллиарда лет, и ему осталось примерно столько же. Изначально, когда звезда зародилась, ее температура была гораздо ниже, чем сейчас, отметил Петрукович. С тех пор она разогревается, и поток излучения увеличивается. По его словам, через несколько сотен миллионов лет температура Солнца станет настолько высокой, что жизнь на Земле будет не возможна. Петрукович отметил, что у человечества есть достаточно времени, чтобы приготовиться к грядущему концу света: например, можно научиться «регулировать атмосферу» или найти другую пригодную для жизни планету.
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Комментарии
Наука и техника , Анатолий Петрукович , РАН
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