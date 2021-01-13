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Москва

Опубликовано видео с речью Сергея Королёва 

Вадим Дроздов 37 минут назад
14 января 1966 года ушел из жизни великий советский конструктор Сергей Павлович Королев. В одном из интервью Королев рассказал, в чем заключается смысл работы главного конструктора.
Биографы Королева подчеркивали, что он, в отличие от других ракетных конструкторов, занимался исключительно мирными исследованиями космоса. Это было, во-первых, не совсем так, а во-вторых, случилось не по его воле.
Пока Королев конструировал заказанную военными межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 (8К74) с грузоподъемностью пять тонн, ядерщики сумели, сохранив мощность заряда, резко снизить его вес.
В результате в массовое производство пошли ракеты меньшего размера, созданные бывшим сотрудником Королева Михаилом Янгелем, которые Королев пренебрежительно называл "карандашами".
Наука и техника , Видео , Сергей Королев
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