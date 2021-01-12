Глобальное потепление может сделать акул меньше и слабее 

Новые исследования показали, что по мере потепления мирового океана детеныши акул рождаются все меньшими по размеру, более слабыми и недоедающими. В итоге после рождения они выживают все реже.

Акулы и класс животных, к которому они принадлежат, включая скатов и морских коньков, растут относительно медленно. Они также производят на свет достаточного немного детенышей по сравнению с другими морскими обитателями. Популяции этих существ уже находятся под угрозой исчезновения по всему земному шару.

Новая работа ученых из Университета Джеймса Кука и Массачусетского университета показывает, что глобальное потепление в будущем может поставить под угрозу исчезновения некоторые виды надотряда акул. Ученые исследовали влияние повышенных температур на рост, развитие и физиологические показатели эполетных кошачьих акул — яйцекладущего вида животных, обитающих только на Большом Барьерном Рифе.

Биологи анализировали, как потепление влияет на развитие эмбрионов и рост взрослых особей. Авторы наблюдали, что происходит с акулами при нагревании воды, в которой они обитают, до температур в 31°C. В результате ученые показали, что с повышением температуры эмбрионы акул начинают расти быстрее и быстрее съедают имеющийся у них запас пищи. В результате акулы вылуплялись раньше срока, были слабее и меньше обычного, из-за чего им нужно было практически сразу питаться, чтобы не умереть.

Авторы предполагают, что температуры в 31°C воды Барьерного Рифа достигнут примерно к концу этого века. Ученые считают это повышение температуры главной проблемой для выживания кошачьих акул, обитающих на Барьерном Рифе, так как после кладки эти существа не заботятся о своих яйцах, которые должны выжить без заботы в течение нескольких месяцев. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.