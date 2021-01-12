Российские космонавты привились от коронавируса 

Российские космонавты из основного и дублирующего экипажа для длительной экспедиции на МКС привились от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).
"Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка", — отметили в центре.
Вакцину получили космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Вторая фаза прививки запланирована на 15 января. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".