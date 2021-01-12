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Российские космонавты привились от коронавируса 

Газета.Ru 37 минут назад
Российские космонавты привились от коронавируса
Фото: Газета.Ru
Российские космонавты из основного и дублирующего экипажа для длительной экспедиции на МКС привились от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка", — отметили в центре.

Вакцину получили космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Вторая фаза прививки запланирована на 15 января. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Наука и техника , Олег Новицкий , Антон Шкаплеров , Дмитрий Петелин , Центр подготовки космонавтов , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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