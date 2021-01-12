"Он был великолепен", — написал Маск по-русски в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.

Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва — https://t.co/5FHTZspI0i



🚀 Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор pic.twitter.com/FS1BxuPaft— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 12, 2021

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.