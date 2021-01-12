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Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 

РИА Новости 1 час назад
Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Он был великолепен", — написал Маск по-русски в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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Наука и техника , Видео , Наука , Сергей Королев , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX
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