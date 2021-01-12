Появилась новая теория одомашнивания волков 

На протяжении многих веков пес верно сопровождал человека, помогая ему или просто составляя компанию. Сегодня уже сложно представить, что когда-то лучший друг человека был суровым и опасным хищником. Новое исследование финских ученых выдвигает новую теорию о том, почему же волки решили вдруг сменить образ жизни и встать на сторону людей.

Новая теория, описанная журнале Scientific Reports, утверждает, что пищеварительная система древних охотников-собирателей не могла переваривать большое количество белка. Именно поэтому люди начали оставлять мясо, которое и подбирали дикие волки, так как их организм как раз нуждался в большем количестве белка. Таким образом, волки и люди перестали конкурировать за ресурсы (особенно в зимнее время), что в последствие привело к извлечению выгоды от «общения» друг с другом.

К таким выводам ученые пришли, когда они изучали рацион питания людей позднего плейстоцена в Арктике и субарктической Евразии. Примерно 20 000 — 15 000 лет назад, планета была погружена в ледниковый период, из-за этого большую часть рациона людей составляли животные. В этих местах люди в основном охотились на оленей и диких лошадей, в которых очень низкое содержание жиров и углеводов, но большое количество белка, которое люди просто не могли потреблять в таких размерах, так как это приводило бы к проблемам со здоровьем.

Именно поэтому человек, скорее всего, начал оставлять мясо животным. Эта теория имеет смысл и с географической точки зрения. Дело в том, что самые ранние палеолитические находки собак в основном происходят из районов, которые в то время были очень холодными. Логично было бы предположить, что в суровых условиях должна была развиться большая конкуренция между человеком и волком, но вместо этого животные привыкли к человеку.

К сожалению, эта теория до сих пор не может дать полного и точного ответа на вопросы об одомашнивании собак, но, безусловно, она проливает свет на ранние взаимоотношения человека и волка.