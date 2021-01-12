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Москва

С коронавирусом предложили бороться радиацией 

Мир24 27 минут назад
С коронавирусом предложили бороться радиацией
Фото: ТАСС
Ученые из России и Узбекистана открыли новый способ бороться с коронавирусом нового типа. Исследование показало, что вирус можно победить малыми дозами радиации, безвредными для здоровых клеток человека, сообщает «Вечерняя Москва».
При попадании в организм молекула РНК коронавируса деформируется во многих местах. Из-за этого она становится уязвимой к радиации. Ученые определили, что она в тысячу раз более восприимчива к излучению, чем обычные клетки.
По словам авторов научной работы, вирус может погибнуть от рентгеновских или ультрафиолетовых лучей. Такой метод терапии не навредит здоровым тканям и не вызовет побочных эффектов.
В данный момент ученые продумывают, как данный метод можно применить на практике. Они отметили, что облучать малыми дозами радиации можно также различные предметы — в целях их обеззараживания.
Ранее невролог дала советы переболевшим коронавирусом людям и рассказала, как наладить сон. По словам эксперта, следует добавить в рацион витамины, цинк, кальций и йод.
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Наука и техника , Узбекистан
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