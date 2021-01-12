С коронавирусом предложили бороться радиацией 

Ученые из России Узбекистана открыли новый способ бороться с коронавирусом нового типа. Исследование показало, что вирус можно победить малыми дозами радиации, безвредными для здоровых клеток человека, сообщает «Вечерняя Москва».

При попадании в организм молекула РНК коронавируса деформируется во многих местах. Из-за этого она становится уязвимой к радиации. Ученые определили, что она в тысячу раз более восприимчива к излучению, чем обычные клетки.

По словам авторов научной работы, вирус может погибнуть от рентгеновских или ультрафиолетовых лучей. Такой метод терапии не навредит здоровым тканям и не вызовет побочных эффектов.

В данный момент ученые продумывают, как данный метод можно применить на практике. Они отметили, что облучать малыми дозами радиации можно также различные предметы — в целях их обеззараживания.