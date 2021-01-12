Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

С 6 по 10 января мессенджер Telegram был скачан более 545 тысяч раз, став, по данным на минувшее воскресенье, вторым по популярности приложением в США

Кроме того, как указывает издание, число скачиваний Telegram увеличилось и из-за новой политики конфиденциальности WhatsApp, согласно которой WhatsApp, как часть компании Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе.