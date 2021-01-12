Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса 

"Описан такой термин — "long COVID", хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. "Длительный COVID" описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может", — сказал Владимир Болибок.