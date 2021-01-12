Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 14 минут назад
Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.
В России обнаружен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Считается, что он может быть намного заразнее обычного. Пока сообщений о том, повлияют ли эти особенности на то, что вирус дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие, но такая возможность не исключена, отметил Владимир Болибок. Врач пояснил, от чего зависит длительность заболевания.

"Описан такой термин — "long COVID", хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. "Длительный COVID" описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может", — сказал Владимир Болибок.

Болеющие "длительным COVID" продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни, предупредил врач-иммунолог.

"Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи", — отметил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Последние новости
Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 1
Наука и техника , Видео , Владимир Болибок , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение