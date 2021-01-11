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Потенциально опасный астероид приблизился к Земле 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Потенциально опасный астероид приблизился к Земле
Фото: РИА Новости
В Лаборатории реактивного движения НАСА сообщают, что в ближайшие два дня примерно в 8 млн километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5.
Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).
Астероид относится к группе «аполлонов» — околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. По оценкам ученых, его диаметр составляет от 0,5 до 1,1 километров, передает РИА «Новости».
2020 WU5 перемещается по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездных величин, а угловая скорость — 33,4 угловых секунд в минуту. В это время астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего.
В средних широтах Северного полушария сложатся хорошие условия для его наблюдения. Увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.
Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 млн километров — он отнесен к потенциально опасным.
Ранее сообщалось, что опасный астероид рекордно приблизился к Земле, пролетев на расстоянии 345 километров над планетой.
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Наука и техника , NASA , РИА Новости
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