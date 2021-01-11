Дуров призвал пользователей перейти с iOS на Android

«Дуополия Apple и Google представляет для свобод гораздо большую проблему, чем Twitter. Apple является более опасной из двух, потому что может полностью ограничить использование приложений. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал Дуров позавчера в своем телеграме.