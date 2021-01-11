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Дуров призвал отказаться от айфонов 

Артём Кульша 1 час назад
Дуров призвал пользователей перейти с iOS на Android
Фото: ТАСС
Пользователи мобильных устройств должны перейти с операционной системы iOS на Android. Об этом бизнесмен Павел Дуров заявил в своем телеграме.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден. На прошлой неделе сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.
На днях компания Apple удалила из магазина приложений App Store популярный среди сторонников Трампа аналог твиттера Parler. Поводом для этого стало непринятие руководством социальной сети мер по предотвращению распространения угроз насилия и незаконной деятельности.

«Дуополия Apple и Google представляет для свобод гораздо большую проблему, чем Twitter. Apple является более опасной из двух, потому что может полностью ограничить использование приложений. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал Дуров позавчера в своем телеграме.

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Комментарии
Наука и техника , Джозеф Байден , Павел Дуров , Дональд Трамп , Конгресс США , Apple , Google
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