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Астрономы открыли самый далекий квазар во Вселенной 

Мир24 и ещё 3 17 минут назад
Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной
Фото: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
Международная группа ученых обнаружила самый ранний и самый далекий квазар во Вселенной. Он сформировался спустя 670 млн лет после Большого взрыва. Научная статья опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.
Квазар располагается на расстоянии более 13 млрд световых лет от нашей планеты. Астрономы дали ему название J0313-1806. Ученые вычисляли расстояние с помощью комплекса огромных радиотелескопов.
Удалось выяснить, что масса квазара в 1,6 млрд раз больше Солнца. Яркость J0313-1806 в тысячу раз сильнее яркости всего Млечного Пути.
Ранее астрофизики представили самую большую 3D-карту Вселенной. Исследования в рамках научной работы продолжались шесть лет. За это время несколько сотен специалистов изучили сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров.
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Наука и техника , Наука , Чили
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