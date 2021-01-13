Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной

Международная группа ученых обнаружила самый ранний и самый далекий квазар во Вселенной. Он сформировался спустя 670 млн лет после Большого взрыва. Научная статья опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.
Квазар располагается на расстоянии более 13 млрд световых лет от нашей планеты. Астрономы дали ему название J0313-1806. Ученые вычисляли расстояние с помощью комплекса огромных радиотелескопов.
Удалось выяснить, что масса квазара в 1,6 млрд раз больше Солнца. Яркость J0313-1806 в тысячу раз сильнее яркости всего Млечного Пути.
Ранее астрофизики представили самую большую 3D-карту Вселенной. Исследования в рамках научной работы продолжались шесть лет. За это время несколько сотен специалистов изучили сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров.