Назван способ оцифровать старые фото и видео

Сейчас есть немало приложений, которые позволяют оцифровать фотографии, восстановить цвет, динамику картинки и, в целом, сделать ее более современной. Процесс осуществляется в несколько кликов — гораздо проще, чем десять лет назад, когда нужно было получить лицензию фоторедактора, хорошо разбираться в программе, скачивать нужные плагины и иметь мощный компьютер. Об этом рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

"Сегодня обработка графических изображений может быть простой и приятной. Основным инструментом в программах выступает искусственный интеллект, который помогает не только распознать номер машины или лицо в толпе, но и воссоздать повреждённые фрагменты на любом медиаконтенте", — отметил специалист.

Российские специалисты — одни из самых опытных и перспективных в сфере искусственного интеллекта, поэтому следует применять именно российские программы, считает он.

Такие программы можно найти через любой цифровой маркетплейс — достаточно отсканировать или сфотографировать материал, а затем применить нужную программу в зависимости от задач, которые необходимо выполнить с фотографией.