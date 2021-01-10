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Москва

Специалист посоветовал, как оцифровать старые фото и видео дома 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Назван способ оцифровать старые фото и видео
Фото: РИА Новости
Сейчас есть немало приложений, которые позволяют оцифровать фотографии, восстановить цвет, динамику картинки и, в целом, сделать ее более современной. Процесс осуществляется в несколько кликов — гораздо проще, чем десять лет назад, когда нужно было получить лицензию фоторедактора, хорошо разбираться в программе, скачивать нужные плагины и иметь мощный компьютер. Об этом рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Сегодня обработка графических изображений может быть простой и приятной. Основным инструментом в программах выступает искусственный интеллект, который помогает не только распознать номер машины или лицо в толпе, но и воссоздать повреждённые фрагменты на любом медиаконтенте", — отметил специалист.

Российские специалисты — одни из самых опытных и перспективных в сфере искусственного интеллекта, поэтому следует применять именно российские программы, считает он.
Такие программы можно найти через любой цифровой маркетплейс — достаточно отсканировать или сфотографировать материал, а затем применить нужную программу в зависимости от задач, которые необходимо выполнить с фотографией.

"Таким образом возможно очистить "от помех" старые цветные фотографии и видеоматериал, восстановить старые черно-белые элементы в фото и видео, а также придать цвет черно-белым медиаэлементам", — резюмировал Щельцин.

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Наука и техника , Технологии , Арсений Щельцин , Москва
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