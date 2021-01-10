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Назван способ избавиться от телефонной рекламы 

РИА Новости 2 часа назад
Назван способ избавиться от телефонной рекламы
Фото: © Fotolia / lavio
Те, кому надоели бесконечные звонки с рекламой банковских, медицинских и прочих услуг, сейчас могут использовать только технические средства их блокировки. Но в будущем может появиться и еще один способ борьбы с назойливой телефонной рекламой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

"В техническом плане единственное, что я могу порекомендовать, — это использовать функцию смартфона по созданию списка "черных" номеров, "черных" электронных адресов и так далее. Пока можно пользоваться только такой технической возможностью, чтобы заблокировать телефоны рекламщиков", — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас законом не предусмотрен способ раз и навсегда отказаться от рекламы лечения спины и зубов или банковских кредитов. Но, уточнил Вехов, юридический способ борьбы с нежелательной телефонной рекламой может появиться, он предполагает письменный отказ гражданина от получения подобных звонков.

"В настоящий момент в Государственной думе находятся поправки в закон "О рекламе", которые учитывают нежелание граждан слушать такую телефонную рекламу, но пока это только проект", — объяснил эксперт.

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Наука и техника , Гаджеты , Госдума , ИА Sputnik , Люберцы , Московская область
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