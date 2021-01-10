Дуров осудил блокировку приложения сторонников Трампа

Магазины приложений App Store и Google Play заблокировали платформу для микроблогов Parler. Это произошло из-за того, что администрация не стала усиливать цензуру по отношению к заявлениям последователей Дональда Трампа . Решение компаний прокомментировал Павел Дуров.

«Apple является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK (формат архивных файлов, которые можно закачать на телефон минуя Google Play — прим. ред.)», — заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров сказал, что нет гарантий, что мессенджер не постигнет та же учесть. Он считает, что удаление приложений больше угрожает свободе слова, чем цензура в соцсетях, которую начал Twitter. Создатель Telegram также посоветовал отдавать предпочтение Android, а не iOS. По словам Дурова, так у пользователей останется возможность получать свободную информацию.

Предприниматель отметил, что он и другие разработчики занимаются многофункциональным приложением, которое будет доступно в браузере Safari. Сервис не даст полный доступ к заблокированным приложениям, но поможет в крайней ситуации, пишет телеканал «360».

«ФедералПресс» напоминает, что социальная сеть Twitter окончательно заблокировала профиль Дональда Трампа.