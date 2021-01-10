Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Дуров порекомендовал перейти с iOS на Android 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 11 минут назад
Дуров осудил блокировку приложения сторонников Трампа
Фото: Вконтакте
Павел Дуров назвал опасностью для свободы слова блокировку приложений, которую решили начать Google и Apple.
Магазины приложений App Store и Google Play заблокировали платформу для микроблогов Parler. Это произошло из-за того, что администрация не стала усиливать цензуру по отношению к заявлениям последователей Дональда Трампа. Решение компаний прокомментировал Павел Дуров.

«Apple является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK (формат архивных файлов, которые можно закачать на телефон минуя Google Play — прим. ред.)», — заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров сказал, что нет гарантий, что мессенджер не постигнет та же учесть. Он считает, что удаление приложений больше угрожает свободе слова, чем цензура в соцсетях, которую начал Twitter. Создатель Telegram также посоветовал отдавать предпочтение Android, а не iOS. По словам Дурова, так у пользователей останется возможность получать свободную информацию.
Предприниматель отметил, что он и другие разработчики занимаются многофункциональным приложением, которое будет доступно в браузере Safari. Сервис не даст полный доступ к заблокированным приложениям, но поможет в крайней ситуации, пишет телеканал «360».
«ФедералПресс» напоминает, что социальная сеть Twitter окончательно заблокировала профиль Дональда Трампа.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Илон Маск решил продать все имущество ради колонизации Марса Илон Маск решил продать все имущество ради колонизации Марса Ученые предрекли изменение облика Земли Ученые предрекли изменение облика Земли Ученые назвали растения, которые помогут победить коронавирус Ученые назвали растения, которые помогут победить коронавирус
Комментарии
Наука и техника , Павел Дуров , Дональд Трамп , Apple , Google , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение