Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг 

РИА Новости 2 часа назад
Умер физик-теоретик Элиашберг
Фото: РАН
Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе РАН.

"Герасим Матвеевич Элиашберг ушел из жизни в пятницу", — сказал собеседник агентства.

Академик Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.
Герасим Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. В 1957-1964 годах работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР. В 1964-1965 годах — старший научный сотрудник филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Наука и техника , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение