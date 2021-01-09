Умер физик-теоретик Элиашберг

Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе РАН.

"Герасим Матвеевич Элиашберг ушел из жизни в пятницу", — сказал собеседник агентства.

Академик Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.

Герасим Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. В 1957-1964 годах работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР. В 1964-1965 годах — старший научный сотрудник филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.