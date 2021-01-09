Археологи нашли в Керчи винодельню и модель триеры

«Подобные фигурки до сих пор не находились на территории Северного Причерноморья. Возможно, это был вотив или детская игрушка в форме античной триеры. Кроме того, мы нашли фрагмент формы для изготовления мегарских сосудов, распространенных в эллинистический период. Парфений до сих пор изучен сравнительно мало, и дальнейшие исследования этой местности и обнаруженных находок прольют свет на новые аспекты жизни Боспорского царства, частью которого являлся этот древний город», — сказал Сергей Соловьев.