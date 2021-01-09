Археологи нашли в Керчи винодельню и модель триеры

Археологи Института истории материальной культуры РАН
(ИИМК РАН) обнаружили во время спасательных раскопок на территории античного городища Парфений остатки комплекса древней винодельни и многочисленные артефакты. В числе редких находок — модель глиняной триеры, аналогов которой до сих пор не было найдено в Северном Причерноморье.
Археологи ИИМК РАН провели археологические спасательные работы на античного памятника Боспорского царства Парфений, который частично попадает в зону строительства водопровода на северо-восточной окраине города Керчь
. В ходе раскопок удалось сделать целый ряд важных открытий, ввиду чего маршрут прокладки водопровода будет перенесен с целью сохранения и более тщательного изучения археологических памятников в этом районе.
«На территории древнего Парфения мы нашли остатки винодельческого комплекса — давильную площадку, два резервуара для сусла и яму для пресса. Винодельческий комплекс здесь открыт впервые. Он показывает, что в городе производили собственное вино и, вероятно, поблизости были виноградники», — пояснил руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.
Среди остатков домов, хозяйственных построек и артефактов — чернолаковой керамики, изделий из камня и металла — была также обнаружена небольшая глиняная модель корабля.
«Подобные фигурки до сих пор не находились на территории Северного Причерноморья. Возможно, это был вотив или детская игрушка в форме античной триеры. Кроме того, мы нашли фрагмент формы для изготовления мегарских сосудов, распространенных в эллинистический период. Парфений до сих пор изучен сравнительно мало, и дальнейшие исследования этой местности и обнаруженных находок прольют свет на новые аспекты жизни Боспорского царства, частью которого являлся этот древний город», — сказал Сергей Соловьев.
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