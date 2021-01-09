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Москва

Дуров высказался о связи Telegram с Кремлем 

Ura.Ru и ещё 3 2 часа назад
Дуров высказался о связи Telegram с Кремлем
Фото: ТАСС
Информация о связи Telegram с российскими властями является недостоверной. Такое заявление сделал создатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год. Telegram по-прежнему заблокирован в некоторых авторитарных странах, таких как Иран, в то время как WhatsApp и другие приложения никогда не имели никаких проблем в этих местах», — написал Дуров в своем канале.

Он также раскритиковал работу Faceebook за скрытый маркетинг. По его словам, редакторы Википедии разоблачили нескольких платных ботов, добавляющих предвзятую информацию в статью WhatsApp Wikipedia.

«Мы обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях», — написал Дуров, объясняя отсутствие связи Telegram с РФ.

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Наука и техника , Павел Дуров , Москва , США
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