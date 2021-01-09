Дуров высказался о связи Telegram с Кремлем 

«Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год. Telegram по-прежнему заблокирован в некоторых авторитарных странах, таких как Иран, в то время как WhatsApp и другие приложения никогда не имели никаких проблем в этих местах», — написал Дуров в своем канале.