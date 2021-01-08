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Дуров назвал Telegram серьезной проблемой для Facebook 

BFM.RU 1 час назад
Дуров назвал Telegram серьезной проблемой для Facebook
Фото: РИА Новости
Основатель Telegram Павел Дуров решил развеять несколько мифов о работе мессенджера. В своем новом заявлении он не преминул сообщить, что у Facebook есть целый отдел по выяснению популярности Telegram.

«Представьте себе, что десятки сотрудников работают только над этим полный рабочий день», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что миллионы людей возмущены тем, что пользователи WhatsApp с недавних пор должны передавать все свои личные данные в Facebook. Это, по словам Дурова, вызвало ускоренное бегство пользователей из американского мессенджера в Telegram, продолжающееся уже несколько лет.

«Имея около 500 млн пользователей и постоянно расширяясь, Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook», — пишет Дуров, советуя соцсети «уважать своих пользователей» в плане конфиденциальной информации.

По его словам, в 2019 году Facebook потратил почти 10 млрд долларов на маркетинг, а возможно, и на платных ботов, в то время как Telegram не делает этого вовсе.
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Дуров пишет, что редакторы Wikipedia недавно разоблачили нескольких платных ботов, пишуших предвзятую информацию о WhatsApp в Wikipedia, а также ботов, распространяющих неверную информацию о Telegram в социальных сетях.
Дуров отметил, что есть несколько мифов о работе Telegram в Сети. Первый из них — «код Telegram не является открытым».
«На самом деле все клиентские приложения Telegram работают с открытым исходным кодом с 2013 года. Наше шифрование полностью документировано и было проверено экспертами по безопасности тысячи раз. Что касается WhatsApp, то они намеренно запутывают свой код, делая невозможным проверку их шифрования.
Второй миф — «Telegram — русский мессенджер». На самом деле, пишет Дуров, мессенджер не имеет ни серверов, ни офисов в России. Telegram по-прежнему заблокирован в некоторых авторитарных странах, таких как Иран, в то время как WhatsApp и другие «предположительно безопасные» приложения никогда не имели никаких проблем в этих государствах.
Третий миф — «Telegram не зашифрован». Каждый чат в Telegram был зашифрован с момента запуска. Дуров отметил, что в мессенджере есть секретные чаты, которые являются сквозными и облачными чатами, которые также предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище в реальном времени.
Вместе с тем Дуров критикует WhatsApp, который, по его словам, имел нулевое шифрование в течение нескольких лет, а затем принял протокол шифрования, финансируемый правительством США. Шифрование WhatsApp ненадежно из-за нескольких бэкдоров и зависимости от резервных копий.
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Наука и техника , Павел Дуров , Иран
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