Xiaomi анонсировала «умный» гимнастический ролик для тренировок 

Xiaomi умеет удивлять своими необычными устройствами. Вот и на этот раз китайская компания анонсировала «умный» гимнастический ролик для тренировок на пресс — Yesul Smart Belly Wheel.

Yesul Smart Belly Wheel состоит из колеса шириной 168 мм и многослойных композитных материалов. Конструкция устройства позволяет уменьшить риски опрокидывания и вместе с тем, увеличить максимальную нагрузку до 250 кг. В ролик внедрена стальная пружина, которая помогает справляться в самой дальней точке.

Xiaomi

Ролик можно подсоединить к смартфону с помощью специального приложения. Помимо прочего можно синхронизировать информацию о тренировках, а также смотреть, какие упражнения можно совершать «умным» устройством. Оценили Yesul Smart Belly Wheel в 30 долларов, продажи стартуют в начале февраля.