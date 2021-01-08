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Xiaomi анонсировала «умный» гимнастический ролик для тренировок 

Ferra.ru 28 минут назад
Xiaomi анонсировала «умный» гимнастический ролик для тренировок
Фото: Reuters
Xiaomi умеет удивлять своими необычными устройствами. Вот и на этот раз китайская компания анонсировала «умный» гимнастический ролик для тренировок на пресс — Yesul Smart Belly Wheel.
Yesul Smart Belly Wheel состоит из колеса шириной 168 мм и многослойных композитных материалов. Конструкция устройства позволяет уменьшить риски опрокидывания и вместе с тем, увеличить максимальную нагрузку до 250 кг. В ролик внедрена стальная пружина, которая помогает справляться в самой дальней точке.
Xiaomi
Ролик можно подсоединить к смартфону с помощью специального приложения. Помимо прочего можно синхронизировать информацию о тренировках, а также смотреть, какие упражнения можно совершать «умным» устройством. Оценили Yesul Smart Belly Wheel в 30 долларов, продажи стартуют в начале февраля.
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Наука и техника , Гаджеты
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