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В США решили создать аппарат для общения с умершими родственниками 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В США создадут аппарат для общения с умершими
Фото: ТК «Звезда»
Изобрести оснащенный искусственным интеллектом аппарат, который позволит общаться с умершими родственниками, решили в американской компании Microsoft. Представители одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения подали соответственное прошение для получения патента на свой будущий «гаджет».
Нечто подобное этому прибору появилось в одном из эпизодов популярного научно-фантастического американского сериала «Черное зеркало». Принцип действия технического приспособления состоит в том, что герой, обладая информацией о конкретном человеке, например, записью его голоса, написанными им постами в социальных сетях, электронными письмами или смс-сообщениями сможет сам стать практически этим же человеком: копируя ему мимику и манеру речи.
Microsoft подал прошение, согласно которому в компании попытаются изобрести 2D или 3D-модель определенного человека, используя его фото и видео-изображения, пишет Ladbible.
Напомним, что в сериале «Черное зеркало» изобретатели модели такого «компьютерного человека», отправили созданный ими электронный клон умершего мужа одной из героинь, чтобы она смогла с ним пообщаться. Однако, всем зрителям абсолютно понятно, что это был совершенно не ее муж, и даже — не человек.
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Комментарии 6
Наука и техника , Технологии , Microsoft , США
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