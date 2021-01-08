COVID-19 предложили лечить фитотерапией

Италии, Ученые из Ирана Боснии и Герцеговины зафиксировали эффект экстракта кожуры граната против вирусов. По данным их исследования, вещества, которые в ней содержатся, предотвращают проникновение в клетки вируса гриппа и блокируют передачу его РНК. В результате испытаний ученые определили, что главную роль играют полифенолы.

Они защищают растения от бактерий, вирусов и грибов. Соединения экстракта кожуры граната подавляют активность основных ферментов коронавируса, которые необходимы для его выживания. На их основе специалисты могут создать препараты для лечения COVID-19.

Развитию осложнений при заражении могут препятствовать вещества, которые содержатся в экстракте лиственницы сибирской. Ученые считают, что для этой цели также можно использовать виды цитрусовых, зеленый чай, чернику и куркуму, пишет РИА «Новости».

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что ученые выявили еще один симптом коронавируса. Признаком заражения может стать учащенный пульс. Фото: pxhere.com