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Ученые назвали растения, которые помогут победить коронавирус 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 2 часа назад
COVID-19 предложили лечить фитотерапией
Фото: ТАСС
Ученые из Ирана, Италии, Боснии и Герцеговины зафиксировали эффект экстракта кожуры граната против вирусов. По данным их исследования, вещества, которые в ней содержатся, предотвращают проникновение в клетки вируса гриппа и блокируют передачу его РНК. В результате испытаний ученые определили, что главную роль играют полифенолы.
Они защищают растения от бактерий, вирусов и грибов. Соединения экстракта кожуры граната подавляют активность основных ферментов коронавируса, которые необходимы для его выживания. На их основе специалисты могут создать препараты для лечения COVID-19.
Развитию осложнений при заражении могут препятствовать вещества, которые содержатся в экстракте лиственницы сибирской. Ученые считают, что для этой цели также можно использовать виды цитрусовых, зеленый чай, чернику и куркуму, пишет РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что ученые выявили еще один симптом коронавируса. Признаком заражения может стать учащенный пульс. Фото: pxhere.com
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Наука и техника , Наука , Коронавирус , РИА Новости , ФедералПресс , Босния и Герцеговина , Иран , Италия , Милан , Рим
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