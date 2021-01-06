Названы технологии, переживающие расцвет в условиях пандемии 

Технологический сектор, в отличие от индустрии путешествий или ресторанного бизнеса, неплохо выдержал год пандемии COVID-19 — технологии позволяют оказывать услуги или решать проблемы удаленно, что было особенно актуально из-за локдаунов и социального дистанцирования, пишет Forbes

В качестве примеров издание привело ряд технологий, успешно освоившихся в новых условиях.

В минувшем году резко вырос сегмент технологий, обеспечивающих видеосвязь. С 14 по 20 марта приложения для видеоконференцсвязи в мире скачали 62 миллиона человек. Одной из самых ярких в ушедшем году стала история американского Zoom. Из-за повсеместного перехода на удаленную работу множество людей были вынуждены проводить рабочие встречи, переговоры и обычные совещания в интернете.

Услуги по доставке еды, а также вся связанная с ними инфраструктура начали расти небывалыми темпами. Инвестиции в эту сферу за первые три квартала 2020 года составили, по данным отчета Finistere Ventures, 8,7 миллиарда долларов — больше, чем за весь 2019 год (7 миллиардов).

Также издание отметило технологии для удаленной работы. Так, начав работать в дистанционном режиме в начале года, ряд IT-компаний, например, Twitter или Facebook, разрешили сотрудникам больше не возвращаться в офис и находиться в течение дня там, где им удобно. Благодаря массовому переходу на удаленный режим работы выросла популярность сервисов и бизнес-приложений, делающих ее проще и удобнее.

Популярность платформ, которые позволяют получать дополнительные навыки и осваивать новые профессии, росла еще до пандемии, но из-за локдауна игроки рынка дистанционного образования получили новый приток инвестиций и пользователей. К 2025 году этот рынок должен достичь 350 миллиардов долларов, прогнозирует исследовательская компания Research and Markets.