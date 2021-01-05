Ученые предрекли изменение облика Земли 

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Американские климатологи спрогнозировали, к чему приведет глобальное потепление на нашей планете.

Ученые США , используя климатическую компьютерную модель, сделали прогнозы о результатах глобального потепления на Земле. Они убеждены, что облик Земли к концу XXI века существенно изменится в случае, если в прежних объемах продолжатся выбросы парниковых газов на планете.

Климатологи дали прогноз, что среднегодовые температуры вырастут на 4,4 °С в крупных городах России, США и Европы. При этом в них понизится уровень влажности до 13%. Изменения затронут и антропогенных ландшафты, в результате чего некоторые крупные города Америки сместятся южнее на 400-600 км.

Создатели климатической модели, возглавляемые профессором университета в Принстоне Майклом Оппенгеймером, надеются, что полученные результаты прогнозов позволят заранее максимально подготовиться человечеству к последствиям потепления, отмечают сотрудники НИА «Экология».