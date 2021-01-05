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В России начались лётные испытаний новейшей модификации Ту-214 

Ferra.ru 2 часа назад
В России начались лётные испытаний новейшей модификации Ту-214
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, российские специалист начали лётные испытания новейшей модификации самолёта Ту-214. Разработали новинку инженеры Казанского авиационного завода, а эксплуатировать её будет специальный лётный отряд «Россия».
Изначально контракт на производство Ту-214 был подписан ещё в 2017 и подразумевал поставку трёх таких машин, передаёт Naked Science. Что интересно, первый же полёт воздушного судна состоялся уже в 2018 году. Второго пришлось ждать около двух лет.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в составе специального лётного отряда «Россия» находится 15 самолётов Ту-214 (в разных вариантах), а также четыре самолёта Ту-204. Между этими двумя моделями есть небольшая разница в виде увеличенной до 110,75 тонн максимальной взлётной массой.
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Наука и техника , Армия , Казанский авиазавод
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