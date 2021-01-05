Эксперт сказала, когда роботизация уничтожит ряд профессий 

Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет, рассказала РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина

"Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с роботизацией и автоматизацией приведет к тому, что отдельные профессии станут редкими или будут исчезать", — сказала Волошина.

По ее словам, в первую очередь это коснется сфер, где уже сегодня значительный объем работ выполняется на основе технологий и искусственного интеллекта — в банковской, страховой деятельности, в сфере туризма. Речь идет и о специалистах среднего звена, труд которых связан с вводом и обработкой информации. Например, администраторах, офис-менеджерах. Технологии обрабатывают большие объемы информации быстрее и эффективнее, чем человек.

С одной стороны, автоматизация постепенно затрагивает и рутинные наборы функций, как у продавцов-кассиров, охранников, контролеров. С другой — сейчас профессии и продавца, и охранника по-прежнему среди самых массовых и востребованных, отметила эксперт.

Она также рассказала, что в рамках исследования ВНИИ труда о востребованности профессий в разных секторах экономики в ближайшие 10 лет респонденты, участвующие в опросах, не назвали ни одной профессии, которая, по их мнению, могла бы исчезнуть за этот период.

"Эти процессы требуют времени. Но есть много профессий, к носителям которых сегодня предъявляется совсем другой набор требований по сравнению с тем, что было вчера. И такие изменения наиболее ощутимы", — уточнила Волошина.

Развитие цифровых технологий при этом приводит к пересмотру профессиональных компетенций, всем работникам следует готовиться к цифровизации рабочего места. Этот процесс также приводит к созданию новых профессий.

Самым ярким примером, по словам эксперта, являются нанотехнологии, вызывавшие появление целого ряда инженерных профессий: специалист по испытаниям инновационной продукции наноиндустрии, специалист-исследователь по разработке рецептуры наноструктурированных лекарственных средств, специалист по световому дизайну и проектированию инновационных осветительных установок.