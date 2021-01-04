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Москва

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой 

ИА Regnum и ещё 1 51 минуту назад
Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксированы в нескольких городах России 4 января. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга сбоев в работе интернет-сервисов Downdetector.
Сообщения о сбоях в работе сервиса начали поступать около 15:00 по московскому времени. Общее число жалоб на сбои в работе мессенджера в России приблизилось к 10 тысячам.
Большая часть пользователей (80%) жалуется на невозможность подключения к мессенджеру. Ещё 19% жалоб вызваны невозможность отправки сообщений.
Онлайн-карта сбоев свидетельствует, что наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичные неполадки в работе мессенджера наблюдаются в Белоруссии и на Украине.
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Наука и техника , Видео , Москва , Санкт-Петербург
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