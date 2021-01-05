Раскрыта главная ошибка при вакцинации россиян

"Чего мы этим добьёмся? В регионах это всё будет бушевать, а большинство москвичей мы уже привьём, и после этого нужные дозы вакцин пойдут в регионы. При сохранении авиасообщения у москвичей уже начнёт падать иммунитет, а до регионов вакцинация в необходимом объёме ещё может не дойти", — заявил врач. Он объяснил, что уже через три месяца после прививки уровень антител в организме начинает падать, и люди, прилетающие в Москву из регионов, станут новыми разносчиками вируса. Именно поэтому вакцинировать всех необходимо одновременно.